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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» выпустил версию браузера для бизнеса с повышенной безопасностью

Российская компания «Яндекс» представила более безопасную версию браузера, рассчитанную на бизнес-организации. Новая версия рассчитана только на корпоративных клиентов, обычные пользователи воспользоваться этой модификацией не смогут.

У обновленного браузера будет защита от трекеров, что усложнит направленные атаки хакеров против отдельных сотрудников компаний и лишит злоумышленников прямого доступа к внутренней документации организации. Статистика использования браузера не будет отправляться за пределы компании. Бизнес-организации получат приоритетную техническую поддержку, модераторы «Яндекса» ответят на обращение в службу поддержки в течение часа, а в особо сложных случаях помогут по телефону.

Появится личный кабинет для администраторов, где можно будет обратиться в поддержку, вернуться к предыдущим сборкам и следить за журналом изменений. Предполагается, что в будущем он станет единым центром управления всеми браузерами компании. В дальнейшем появятся функции облачного рендеринга для устаревших технологий и плагинов (например, Flash, Java и др.), режим анонимности с улучшенной блокировкой отслеживания, мониторинг активности пользователей и интеграция с корпоративными системами безопасности.

Евгений Федуненко

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