«Ни у кого нет особенных полномочий что-то с этим сделать»

Точкой отсчета современного этапа армяно-азербайджанского конфликта принято считать обращение местных депутатов о переходе на тот момент Нагорно-Карабахской автономной области в состав Армянский ССР. За первым формальным шагом движения за независимость Нагорного Карабаха в конце февраля 1988 года последовали демонстрации в Ереване и Степанакерте, погромы в азербайджанском городе Сумгаит, а после распада Союза — и эскалация до вооруженного противостояния. Корреспондент отдела внешней политики «Ъ» Кирилл Кривошеев рассказывает, что может ждать жителей непризнанной республики Закавказья, когда и если стороны подойдут к мирному договору.