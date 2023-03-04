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«Ни у кого нет особенных полномочий что-то с этим сделать»

К чему за 35 лет привел карабахский конфликт Азербайджана с Арменией

Точкой отсчета современного этапа армяно-азербайджанского конфликта принято считать обращение местных депутатов о переходе на тот момент Нагорно-Карабахской автономной области в состав Армянский ССР. За первым формальным шагом движения за независимость Нагорного Карабаха в конце февраля 1988 года последовали демонстрации в Ереване и Степанакерте, погромы в азербайджанском городе Сумгаит, а после распада Союза — и эскалация до вооруженного противостояния. Корреспондент отдела внешней политики «Ъ» Кирилл Кривошеев рассказывает, что может ждать жителей непризнанной республики Закавказья, когда и если стороны подойдут к мирному договору.

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