ОНК Москвы проверит СИЗО «Капотня» из-за угроз арестованному оппозиционеру со стороны сокамерников

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы намерены в ближайшие дни провести масштабную проверку СИЗО-7 «Капотня». Об этом «Ъ» рассказал ответственный секретарь столичной ОНК и член СПЧ Алексей Мельников. Проверку, по его словам, планируют провести сразу «около десяти членов комиссии», чтобы иметь возможность «войти в СИЗО группами и поговорить с наибольшим количеством заключенных». Господин Мельников заверил «Ъ», что правозащитники намерены поговорить с арестованным по делу о военных фейках Максимом Лыпканем.

На днях адвокат господина Лыпканя Алан Качмазов сообщил о давлении на подзащитного со стороны сокамерников.

Напомним, 18-летний Максим Лыпкань обвиняется в распространении ложной информации о ВС РФ (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Полиция уверена, что он готовил акцию протеста против военных действий РФ на территории Украины. До 20 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО, молодой человек находится в изоляторе «Капотня».

28 февраля адвокат Качмазов рассказал о состоянии своего подзащитного. «Сокамерники угрожают, что из-за своих антивоенных взглядов он может «попасть в петухи» — то есть оказаться в низшей, сильно пораженной в правах касте, члены которой зачастую подвергаются насилию и вынуждены выполнять грязную работу в СИЗО и колониях, — говорится в сообщении адвоката, которое опубликовал проект «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов). – На устных угрозах соседи по камере не остановились и насильно выбрили на голове у Лыпканя ирокез».

Алан Качмазов также отметил, что в камере помимо его доверителя содержится еще 12 человек, большинство из которых «не разделяют» политические взгляды оппозиционера и «считают, что любое государство, даже самое демократическое и соблюдающее права человека, — это зло». «Позиция Максима к криминальному миру же не очень терпимая — он считает, что воровать плохо, что в любом случае должно быть какое бы то ни было государство»,— добавил адвокат.

28 февраля «Ъ» направил во ФСИН России запрос о ситуации с господином Лыпканем, но пока не получил ответа. Вечером 1 марта Алан Качмазов заявил «Ъ», что защита «уже обратилась, куда нужно, разобралась в ситуации, она разрешилась и меры приняты».

Мария Старикова