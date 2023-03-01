Главврач неполного дня

В одном из главных лечебных учреждений Ульяновской области — «Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи» (УОКЦСВМП) — снова возникла напряженная ситуация. Депутат гордумы Ульяновска Светлана Суворова, год назад оставившая пост главврача центра в связи с уходом за внуком, настаивает на своем возвращении на прежний пост при неполном рабочем дне. Региональный минздрав отказал ей, ссылаясь на то, что этот вариант Трудовым кодексом не предусмотрен, а руководить таким большим учреждением на неполном рабочем дне невозможно. Светлана Суворова обратилась в суд, требуя своего восстановления на работе. В то же время медперсонал больницы просит руководство региона не возвращать госпожу Суворову. Эксперты отмечают, что предсказать решение суда пока трудно, поскольку устоявшейся судебной практики по подобным вопросам нет.

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Ленинский районный суд Ульяновска принял к производству иск депутата гордумы от «Единой России», экс-главврача ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» Светланы Суворовой к региональному минздраву, а также к и.о. министра Олесе Колотик-Каменевой о восстановлении госпожи Суворовой в должности главврача УОКЦСВМП.Информация об этом появилась на сайте райсуда во вторник вечером. Третьими лицами по этому делу обозначены главврач УОКЦСВМП Сергей Ретьман, региональная инспекция Роструда, а также правительство Ульяновской области. Предварительное собеседование назначено на 10 марта.

Светлана Суворова покинула пост главврача, уйдя в декретный отпуск по уходу за внуком (что позволяет Трудовой кодекс, при этом до окончания декретного отпуска ее никто не может уволить) в конце февраля прошлого года, после того как накалились ее отношения с медперсоналом больницы. Перед этим, в январе 2022 года, как сообщал «Ъ», более трех десятков врачей УОКЦСВМП направили региональному министру здравоохранения обращение, в котором сообщили о своем несогласии с методами руководства Светланы Суворовой, сложной психологической обстановке, созданной главврачом, и просили «не допустить полного развала легендарного лечебного учреждения», отмечая, что многие врачи уже уволились, не желая работать с госпожой Суворовой.

Спустя год Светлана Суворова решила вернуться на прежний пост, направив в министерство заявление «о предоставлении работы на условиях неполного рабочего времени во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком». 1 февраля она пыталась занять кабинет главврача Сергея Ретьмана, однако он не позволил этого сделать, ситуацию пришлось выяснять в министерстве. В ведомстве «Ъ» пояснили, что господин Ретьман продолжает работать на своем посту и о смене главврача речи не идет. На заявление Светланы Суворовой минздрав официально ответил, что не может вернуть ее на пост главврача на ее условиях, поскольку центр спецвидов медпомощи «предполагает высочайший уровень ответственности», требующей ежедневного и постоянного «оперативного реагирования на все чрезвычайные ситуации», тем более что в контракте госпожи Суворовой прописаны условия ненормированного рабочего дня. Кроме того, ответил минздрав, в статье 93 Трудового кодекса РФ «установлен исчерпывающий перечень случаев, при которых работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе работника», но случай бабушки, находящейся в декретном отпуске по уходу за ребенком, «к таковым не относится». В то же время минздрав пояснил, что работа главврача центра будет предоставлена Светлане Суворовой, если она выйдет из декретного отпуска на полный и ненормированный рабочий день.

Госпожа Суворова с ответом минздрава не согласилась и направила иск в суд.

Получить комментарии Светланы Суворовой не удалось — в течение дня по своему телефону она была недоступна, на запрос «Ъ», направленный в мессенджере, не ответила.

Олеся Колотик-Каменева пояснила «Ъ», что позиция минздрава не изменилась, и именно она будет отстаиваться в суде.

Между тем врачи УОКЦСВМП сказали «Ъ», что не желают возвращения госпожи Суворовой на пост главврача. «Из тех, кого я знаю, 95% врачей и медсестер против ее возвращения. Пусть новый главврач еще только набирает опыт, но сейчас все идут на работу с удовольствием, и больше нет нервотрепки, которая была при Суворовой»,— сказал заведующий хирургическим отделением № 5, заслуженный врач России, к.м.н. Виктор Бесов.

Как сообщили врачи «Ъ», в ноябре 2022 года они уже направляли в администрацию президента РФ и губернатору региона обращение, в котором сообщали о методах работы прежнего главврача и отмечали, что в случае ее возвращения «большая часть коллектива будет вынуждена покинуть больницу и государственную систему здравоохранения вообще».

Из неофициальных источников стало известно, что сейчас в СУ СКР возбуждено уголовное дело по факту финансовых преступлений в УОКЦСВМП, среди фигурантов которого якобы есть и Светлана Суворова. В СУ СКР информацию об уголовном деле не подтвердили, но и не опровергли.

Замглавы комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный (юрист, кандидат медицинских наук, в прошлом — главврач УОКЦСВМП) сказал «Ъ», что не представляет, «как можно работать неполный рабочий день на посту главврача, когда там требуется присутствие в режиме 24 на 7», «но, видимо, Суворовой это нужно, если действительно есть уголовное дело, потому что пока она в декретном отпуске на неполном рабочем дне, ее никто не может уволить». В то же время он заметил, что предсказать исход судебного дела пока невозможно, поскольку «по такой ситуации устоявшейся судебной практики нет, законодатель пока не дошел до того, чтобы исключить руководителей из числа тех, кто мог бы воспользоваться такой лазейкой».

Сергей Титов, Ульяновск