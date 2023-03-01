Следствие отправилось на Курскую битву

В Сызрани возбудили уголовное дело по подозрению в хищении средств, выделенных Президентским фондом культурных инициатив. Деньги были направлены общественной организации «Сплочение» на реализацию проекта «Историко-патрио­тический фестиваль для детей и подростков „Помню и горжусь!“», конкретно на реконструкцию Курской битвы. Шоу с бутафорскими танками в спортзале сызранского филиала СамГТУ обошлось более чем в 2 млн руб. Ранее общественники написали заявление в прокуратуру на руководителя «Сплочения» Сергея Иванова, возмутившись, в частности, статьей расходов «спецэффекты», на деле состоявших в том, что студенты били руками по макетам, изображая выстрелы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель «Сплочения» Сергей Иванов утверждает, что вкладывал в реализацию проекта даже собственные средства

Фото: VK.com Руководитель «Сплочения» Сергей Иванов утверждает, что вкладывал в реализацию проекта даже собственные средства

Фото: VK.com

Следственный отдел по городу Сызрани СУ СК по Самарской области 27 февраля возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по сообщению о хищении средств, выделенных Президентским фондом культурных ­инициатив.

Деньги были направлены общественной организации поддержки и развития спортивных единоборств «Сплочение» на реализацию проекта «Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков „Помню и ­горжусь!“».

Руководителем общественной организации является депутат городской думы от «Единой России» Сергей Иванов. Он сообщил «Ъ», что узнал об уголовном деле из соцсетей: «Я позвонил утром следователю и спросил о том, почему меня не оповестили об этом обвинении. Мне сказали, что я не обвиняемый, дело возбуждено в отношении неизвестных. Как так, если я известен и контрагенты тоже? Сказали, что такие требования. Получается, дело возбудили, а виновных нет. Я отправил туда адвоката».

Ранее руководитель СРОО «Скорая молодежная помощь» Константин Третьяков написал заявление в прокуратуру на Сергея Иванова, организовавшего реконструкцию Курской битвы. Шоу с бутафорскими танками в спортзале Сызранского филиала Самарского государственного технического университета обошлось более чем в 2 млн руб. из Президентского фонда культурных инициатив. 550 студентов городских филиалов СамГТУ и СГЭУ провели пять реконструкций, сообщают представители «Сплочения».

Общественников особенно возмутила статья расходов «спецэффекты» — на деле студенты били руками по макетам, изображая выстрелы. Сколько на нее ушло денег, не уточняется. Также в иске отмечалось, что на представлении не хватало автоматов, штанов, пилоток, декораций и обуви тех времен, а танки были «бутафорией кустарного про­исхождения».

Сергей Иванов уточнил «Ъ», что на реконструкцию было выделено было около 2,175 млн руб. На эти средства были закуплены металлические танки, автоматы, по 60 комплектов формы каждого вида, баннеры, стенды. Также на эти деньги оплачивали съемку. «Все необходимое нам поставляли контрагенты. Я даже вносил свои деньги для реализации проекта»,— подчеркнул депутат.

«Насколько я понимаю, пока речь идет о предварительной квалификации (мошенничество),— говорит партнер фирмы „Рустам Курмаев и партнеры“ Дмитрий Горбунов.– Это один из базовых составов, если речь идет о признаках экономического преступления». По словам эксперта, как правило, после определения круга обвиняемых и по мере сбора органами следствия доказательств, состав уточняется: «Впрочем, далеко не факт, что производство и вовсе не будет прекращено за отсутствием состава как такового. Это возможно в случае, если все документы, подтверждающие расходы и источники финансирования, имеются, и в действиях подозреваемых не обнаруживается умысла совершения неких действий с целью хищения или ­наживы».

Ани Айвазян