Суд по делу экс-губернатора Белозерцева отложен из-за болезни бизнесмена Шпигеля на неопределенный срок

Первое заседание суда по уголовному делу о коррупции против бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бизнесмена Бориса Шпигеля и других фигурантов переносится со 2 марта на неопределенный срок. Ранее сегодня, 1 марта, стало известно о переносе процесса из Измайловского суда в здание СИЗО «Матросская Тишина». Оба переноса связаны с состоянием здоровья господина Шпигеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Шпигель

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Борис Шпигель

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Борис Исаакович был госпитализирован в кардиоцентр по состоянию здоровья, завтрашнее заседание, естественно, будет отложено»,— сообщил «РИА Новости» адвокат господина Белозерцева Алексей Шуварин, отметив, что дата будет известна позже.

В свое время дело экс-губернатора перенесли в Москву из Пензы, поскольку прокуратура сочла, что там обвиняемые могут оказать давление на суд и общественное мнение.

Следственный комитет РФ обвиняет Ивана Белозерцева в получении в общей сложности 24 млн руб. от владельца группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Деньги, по версии следствия, передавались в 2020 году за получение фармхолдингом крупных заказов.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «До тюрьмы рукой подать».

Мария Федотова