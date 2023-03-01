Экс-главу Пензенской области Белозерцева и бизнесмена Шпигеля будут судить в СИЗО

Первое заседание суда по уголовному делу о коррупции против бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бизнесмена Бориса Шпигеля и других фигурантов пройдет в здании СИЗО «Матросская Тишина». Заседание назначено на 2 марта, причиной его переноса из Измайловского суда стало состояние здоровья господина Шпигеля.

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«В связи с этим пресса туда допущена не будет. В ходе этого заседания будет принято решение о том, где будут идти другие заседания по делу: в здании изолятора или суда»,— цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В ноябре Верховный суд России принял решение о проведении судебного процесса по делу экс-губернатора в Измайловском райсуде Москвы, поскольку прокуратура считает, что в Пензе обвиняемые смогут оказать давление на суд и общественное мнение.

Следствие считает, что в 2020 году Иван Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и других фигурантов уголовного дела взятку в размере 31 млн руб. за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Подсудимые вину не признают.

Подробнее о деле бывшего губернатора — в материале «Ъ» «До тюрьмы рукой подать».