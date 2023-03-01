Рефтинская птицефабрика впервые за пять лет завершила год с прибылью

ОАО «Птицефабрика "Рефтинская"» впервые за последние пять лет завершило год с прибылью, сообщила Уральская агропромышленная группа (УАГ). По ее данным, чистая прибыль за 2022 год составила около 50 млн руб. В 2021 году чистый убыток птицефабрики составлял 114 млн руб., долги превысили 2,4 млрд руб.

«Год кропотливой работы над системой управления и себестоимостью продукции, корректировка коммерческих и управленческих расходов, поддержка инвестора принесли свои первые результаты – птицефабрика вышла “в плюс”»,— отметила управляющий директор УАГ Ирина Макарова. По ее данным, птицефабрика также сократила уровень своей просроченной кредиторской задолженности на 300 млн руб.

Напомним, УАГ стала инвестором Рефтинской птицефабрики в прошлом году. В ходе допэмиссии она выкупила 49% акций за 1,6 млрд руб. Сумма инвестиций УАГ в птицефабрику составила 2 млрд руб. Средства направлены на модернизацию производственных мощностей и поддержание современных технологий птицеводства.

В 2023 году УАГ планирует вложить в модернизацию Рефтинской птицефабрики 500 млн руб.: на обновление птичников, насосной станции и электрохозяйства.

Рефтинская птицефабрика основана в 1981 году, является крупнейшим птицеводческим предприятием на Среднем Урале, входит в топ-25 производителей мяса бройлеров в России. В 2022 году на птицефабрике произвели 44,1 тыс. тонн куриного мяса. До прихода инвестора полностью принадлежала правительству Свердловской области. Ранее ее выставляли на торги за 2,5 млрд руб., но заявок от покупателей не поступило.

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Артем Пахотин