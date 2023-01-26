Уголь повалил на северо-запад

Несмотря на изоляцию от европейских рынков, поставки российского угля через северо-западное направление восстанавливаются на фоне решения проблем с фрахтом и поиском судов. По данным ОАО РЖД, погрузка на порты региона начала улучшаться в октябре, а в январе она почти на треть превышает показатели 2022 года. Участники рынка подтверждают тренд, а аналитики отмечают, что, пока цены на азиатских рынках остаются выше $150 за тонну, поставки угля туда будут рентабельными даже через порты Северо-Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поставки угля через порты Северо-Запада в конце прошлого года начали восстанавливаться, сообщил замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило. «Тенденция сохраняется в январе: мы везем угля в адрес портов Северо-Запада с ростом на 32,9% к январю прошлого года»,— добавил он. Топ-менеджер подчеркнул, что в январе все порты загружены по углю.

«Угольщики провели большую работу и смогли в третьем-четвертом кварталах решить логистические сложности, связанные с поиском судов, с выбором оптимальных точек поставок,— пояснил господин Шило.— И с октября мы увидели, как погрузка угля на порты Октябрьской железной дороги начала восстанавливаться».

Угольщики подтверждают данные ОАО РЖД. Директор по логистике СУЭК Денис Рахимжанов говорит, что в январе перевозка через порты Северо-Запада выросла, в том числе у СУЭК. Этот показатель превосходит уровень декабря 2022 года. «Основные направления — Марокко, Турция, Израиль, также через Суэцкий канал поставляем уголь в Индию и Китай»,— поясняет он.

«Решение вопросов с фрахтованием и страхованием судов на фоне снижения ставок фрахта помогло портам Северо-Запада возобновить погрузку угля на экспорт,— рассказывает другой собеседник среди угольщиков.— Значительно увеличилась перевалка транзитных углей». Поставки через порты Юга стабильно росли весь 2022 год и продолжают увеличиваться во многом благодаря азиатским рынкам, добавляет он, отмечая, что основная доля угля переваливается через Таманский терминал навалочных грузов ОТЭКО. «Сам терминал заявляет, что может переваливать более 5 млн тонн угля в месяц,— говорит он.— Спрос на перевалку через Южный полигон высокий, но есть ограничивающий фактор — пропускная способность железнодорожной сети». Как только этот фактор будет снят, полагает собеседник “Ъ”, перевалку угля через юг России можно будет существенно увеличить, «что особенно важно для российских экспортеров в условиях сохраняющегося дефицита пропускной способности Восточного полигона».

В НТК (оператор портовых и железнодорожных мощностей СУЭК и «Еврохима») “Ъ” сообщили, что действительно видят устойчивый тренд на увеличение погрузки к уровню прошлого года не только по углю, но и по другим сыпучим грузам.

«При этом все грузы на этом направлении доходят в срок, ОАО РЖД максимально подключается к решению каких-либо текущих вопросов,— подчеркивают в компании.— Благодаря слаженной работе ОАО РЖД и СУЭК мы в Мурманском морском торговом порту (ММТП, находится в управлении НТК) существенно увеличили выгрузку в новом году». Выгрузка угля на 24 января составила 528 вагонов в сутки, что на 30% больше, чем в январе 2022 года, рассказывают в НТК, отмечая, что 15 января поставили исторический рекорд по выгрузке в ММТП в зимний период — 808 вагонов. «При этом мощности порта пока не загружены на 100%,— подчеркивают в НТК.— Мы надеемся, что перевалка в течение года будет расти и совместно с ОАО РЖД нам удастся сохранить возрастающие темпы отгрузки».

Экспортеры сообщают о снижении стоимости фрахта на Северо-Западе и росте экспортных цен, говорит исполнительный директор ЦЭП Газпромбанка Айрат Халиков. Пока цены на азиатских рынках остаются выше $150 за тонну, отгрузки энергетического угля даже через порты Северо-Запада крупными судами будут оставаться в положительной зоне по уровню рентабельности, полагает Сергей Гришунин из НРА. По мнению аналитика, оборот северо-западных портов по углю будет расти также и за счет перекупщиков, которые будут смешивать российский уголь с продукцией из других регионов для соблюдения буквы санкций и последующей поставки в Европу, где спотовые цены на австралийский уголь остаются на избыточно высоком уровне.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина