Экономическая зона подсчитала пени

ОЭЗ «Титановая долина» подала иск о взыскании 18,4 млн руб. с компании «Геолайн Технологии» за просрочку в разработке проектных документов для строительства на площадке «Уктус». Ранее «Геолайн Технологии» выступала генподрядчиком по контракту ОЭЗ под руководством Артемия Кызласова с компанией «Проектное дело» Дмитрия Панова. После того как гендиректора ОЭЗ отправили в колонию по обвинению в вымогательстве и получении взятки, «Проектное дело» расторгло трехсторонний договор, но через суд потребовало за выполнение работ от «Геолайна» 16,8 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первое судебное заседание по иску ОЭЗ пройдет 4 апреля

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Первое судебное заседание по иску ОЭЗ пройдет 4 апреля

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Особая экономическая зона «Титановая долина» подала в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление о взыскании с компании ООО «Геолайн Технологии» 18,4 млн руб. Суд принял исковое заявление к производству 28 февраля и назначил первое заседание на 4 апреля.

Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Титановой долины», с компанией «Геолайн Технологии» у ОЭЗ заключен договор на разработку проектной и рабочей документации для строительства инженерной инфраструктуры на площадке «Уктус» в Екатеринбурге. «Подрядчиком допущена просрочка выполнения нескольких этапов работ. В связи с этим нами были начислены пени и мы обратились в суд за их взысканием»,— пояснили в ОЭЗ.

На площадке «Уктус» ведется формирование авиационного кластера на базе якорного резидента «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА), а также создание промышленного технопарка «Авиатор», где планируется разместить не менее 10 резидентов — представителей малого бизнеса, связанных с авиастроительной отраслью или с научно-исследовательской деятельностью.

ОЭЗ «Титановая долина» была создана в 2010 году, является единственной ОЭЗ на Урале и в Сибири. Ее приоритетными отраслями являются производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиационной отрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов. 100-процентным акционером ОЭЗ является правительство Свердловской области.

Ранее в суде было рассмотрено уголовное дело, в котором фигурировал контракт ОЭЗ с «Геолайн Технологии». В 2019 году компания выступала генподрядчиком при разработке документации для получения разрешения на возведение объектов особой экономической зоны. Субподрядчиком, который должен был выполнять эти работы, была компания «Проектное дело».

В феврале 2020 года гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова (возглавлял ОЭЗ с мая 2011-го по август 2020 года) задержали при получении взятки от компании «Проектное дело» из-за вышеупомянутого контракта. По версии следствия, он вымогал у коммерческого директора компании Дмитрия Панова 10 млн руб. за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки работ, угрожая невыплатой денег по договору. Следствие установило, что Кызласов привлек в качестве посредника в переговорах с Дмитрием Пановым бывшего заместителя министра по экономике Свердловской области Михаила Шилиманова, организовывавшего встречу, на которой происходила передача денег от господина Панова. Позднее гендиректор «Титановой долины» увеличил размер требуемой взятки до 13 млн руб. Дмитрий Панов обратился в ФСБ. В итоге летом 2021 года суд приговорил Артемия Кызласова к десяти годам колонии строгого режима по статье о получении и вымогательстве взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Посредник при передаче взятки (ч.4 ст.291.1 УК РФ) Михаил Шилиманов осужден на восемь лет.

Как пояснили в ОЭЗ, контракт, фигурировавший в уголовном деле Артемия Кызласова, не имеет отношения к поданному иску.

Отметим, что сейчас идет судебное разбирательство между «Геолайн Технологии» и «Проектное дело». Компания расторгла трехсторонний договор и обратилась в суд с двумя исками о взыскании с «Геолайн Технологии» общей суммы в 16,8 млн руб. Как рассказал «Ъ-Урал» господин Панов, компания пытается взыскать задолженности за выполнение работ в ОЭЗ по договору 2019 года.

«Ъ-Урал» обратился за комментариями к представителям компании «Геолайн Технологии». На момент написания материала ответ не поступил. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором «Геолайн Технологии» с 2018 года является Андрей Мкртичян. Крупнейшими заказчиками компании являются БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области», ОЭЗ «Титановая долина», казенное учреждение Чувашской Республики, «Республиканская служба единого заказчика», государственное казенное учреждение Сахалинской области «Центр Региональной Цифровой Трансформации».

Диана Сунагатуллина