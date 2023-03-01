Убытки загрузили в поезд

Компания «Бамстройпуть» проиграла в кассационной инстанции спор против мэрии Сочи о взыскании 99,5 млн руб. убытков, понесенных вследствие изъятия земельных участков. Земля была предоставлена обществу в 1995–1996 годах под строительство коттеджного квартала и поликлиники. Впоследствии участки предоставили третьим лицам. Суды постановили, что администрация Сочи не имела права предоставлять федеральную землю компании, соответственно, предприятие не вправе требовать возмещения убытков.



Земельные участки в Дагомысе мэрия Сочи предоставила застройщику в пользование под возведение поликлиники и коттеджного квартала

Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения решения нижестоящих инстанций, отказавших ЗАО «Строительно-монтажный поезд ''Бамстройпуть''» (СМП «Бамстройпуть») в требовании к мэрии Сочи о взыскании 99,5 млн руб. убытков. Истцом в деле выступил конкурсный управляющий компании Денис Кашигин.

По его мнению, убыток на вышеобозначенную сумму был нанесен компании в результате изъятия у нее двух земельных участков общей площадью более 2 га в Дагомысе. Земли были предоставлены застройщику в пользование администрацией курорта в 1995–1996 годах под возведение поликлиники и коттеджного квартала. Суды приняли во внимание тот факт, что предоставленная компании территория являлась федеральной собственностью, поэтому СМП «Бамстройпуть» не вправе претендовать на возмещение убытков.

В сентябре 2021 года господин Кашигин обратился в Арбитражный суд Кубани с иском к мэрии Сочи о взыскании убытков в размере 99,5 млн руб. с целью включения данной суммы в конкурсную массу. В июле 2022 года суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, в сентябре того же года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «СМП ''Бамстройпуть''» зарегистрировано в Сочи в 1992 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредители — Александр Соколов, Вадим Шварцман и Игорь Дашкевич. Финансовая отчетность компании за последние 10 лет отсутствует. В апреле 2016 года краевой арбитраж признал «Бамстройпуть» банкротом. С заявлением о признании компании несостоятельной обратилась ФНС Сочи в октябре 2008 года. Сумма просроченных задолженностей по обязательным платежам на тот момент составила 8,1 млн руб.

Как говорится в документах суда, в 1995 году на основании постановления главы Сочи СМП «Бамстройпуть» был выдан государственный акт на право пользования земельным участком площадью 0,67 га в Дагомысе для строительства поликлиники на 200 посещений в смену с пристроенной гостиницей на 50 мест. Впоследствии земля была разделена на восемь самостоятельных участков и передана в собственность третьих лиц. Кроме того, в 1996 году на основании постановления главы Сочи предприятие получило право пользования земельным участком площадью 2,11 га в Дагомысе для строительства квартала индивидуальной застройки коттеджного типа на 24 дома. Эта земля была разделена на 27 самостоятельных участков, которые также были переданы в собственность третьих лиц. Из материалов дела следует, что участки были образованы с 2003 по 2014 год.

В суде истец заявил, что в результате принятия администрацией Сочи решения об отчуждении земельного участка, которое ранее было предоставлено в бессрочное пользование СМП «Бамстройпуть», предприятию причинены убытки в размере кадастровой стоимости земли.

Суд указал, что спорные участки в 1995 и 1996 годах (на момент выдачи госакта на право бессрочного пользования) были объектом права федеральной собственности и любые сделки с ними мэрией являлись неправомерными. В мэрии Сочи также сообщили, что у администрации отсутствует право распоряжаться земельными участками федерального значения в границах курорта. Суды пришли к выводу о том, что состав для взыскания убытков с муниципального образования отсутствует.

По словам адвоката Адвокатской палаты Московской области Дениса Фролова, Верховный суд РФ, как последняя инстанция по этому делу, скорее всего, не заинтересуется делом, так как оценка фактических обстоятельств не входит в предмет его исследования. «Сам по себе факт изъятия земельных участков, неправомерно предоставленных в пользование предприятия, не образует состав убытков. Вероятно, конкурсному управляющему необходимо было заявить об иных, кроме изъятия, основаниях для взыскания убытков»,— отмечает адвокат.

Как отмечает адвокат Александр Валявский, в последнее время увеличилось количество споров, когда по решению органов местного самоуправления отчуждаются земельные участки, ранее предоставленные заявителям в бессрочное пользование или на праве аренды. В подавляющем большинстве случаев суды принимают решения в пользу органов местного самоуправления, констатирует юрист.

«Земельное законодательство очень запутанное. Параллельно с Земельным кодексом существует огромное количество всевозможных федеральных законов, нормативных правовых актов и иных законодательных документов. Пробелы и коллизии в законе позволяют найти формальные нарушения, которые позволяют признать незаконным выделение земельного участка»,— говорит господин Валявский.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева считает, что судебные акты могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам, если конкурсный управляющий получит доказательства о наделении мэрии Сочи полномочиями по предоставлению права пользования спорными земельными участками. «В отсутствие землеустроительных дел, от предоставления которых уклонилась администрация, установить порядок получения компанией права пользования земельными участками не представляется возможным. Можно допустить, что администрация действительно издала соответствующие акты по распоряжению федерального собственника и в настоящее время скрывает доказательства этого»,— резюмировала спикер.

Тат Гаспарян

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