Опытные кадры выводят из резерва

Скромный московский Национальный резервный банк (НРБ), недавно сменивший собственников, может в ближайшее время получить и нового председателя правления. Им, по информации “Ъ”, может стать экс-глава проданного в конце 2022 года Промсвязьбанку СМП-банка Александр Левковский. Помимо него, как ожидается, в совет директоров НРБ войдут и другие опытные финансисты, в том числе выходец из ВТБ Владимир Потапов. Источники “Ъ” полагают, что новая команда должна создать на базе небольшого, но чистого, свободного от санкций банка серьезного игрока на рынке международных расчетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на финансовом рынке рассказали, что в Национальный резервный банк пришел в качестве советника экс-глава СМП-банка Александр Левковский. Один из собеседников “Ъ” утверждает, что после согласования в ЦБ господин Левковский может занять пост предправления НРБ. С 1 февраля в НРБ обязанности врио предправления исполняет Сергей Базанов. Господин Левковский воздержался от комментариев, в банке не ответили на запрос “Ъ”.

Александр Левковский c 1995 года работал в Промсвязьбанке (ПСБ), откуда в 2011 году перешел в СМП-банк (продан ПСБ в конце 2022 года). По размеру активов и капитала НРБ на начало прошлого года был за пределами первой сотни в РФ. Банк долгое время был активом бизнесмена Александра Лебедева, но в 2019 году собственники начали меняться.

Последним известным владельцем НРБ стал Евразийский банк развития (ЕАБР, Казахстан), который в июле 2022 года выкупил более 80% у ГТЛК за 3,39 млрд руб. Недавно из отчетности ЕАБР за 2022 год стало известно, что 100% акций НРБ снова проданы за 3,89 млрд руб. и «неденежное возмещение в виде доли участия в российской компании» в декабре 2022 года.

Новые собственники не раскрываются. По информации источников “Ъ”, банк получили номинальные лица, реальными же бенефициарами могут быть «топ-менеджеры, работавшие в крупнейших российских финансовых структурах». Как сообщило накануне Frank Media, Владимир Потапов, много лет руководивший «ВТБ Капиталом», возглавил «НРБ Капитал». По словам источников “Ъ”, господа Потапов и Левковский войдут в совет директоров НРБ.

В декабрьском рейтинговом отчете АКРА в отношении НРБ писало, что «отсутствие утвержденной новой стратегии банка и низкий вклад в формирование его финансового результата и ресурсной базы указывают на ограниченную заинтересованность в потенциальной поддержке акционера». За год капитал НРБ сократился на 8,8%, до почти 6,2 млрд руб. на начало февраля.

Новые владельцы НРБ, говорят источники “Ъ”, планируют развивать на базе банка международные расчеты, сильно пострадавшие у крупных участников рынка в силу санкционного давления. Соответствующие компетенции у нового руководства есть: в СМП-банке Александр Левковский получил опыт руководства кредитной организацией, находившейся под блокирующими санкциями США с 2014 года.

«В условиях, когда крупнейшие российские банки один за другим попадают под санкции, развитие системы международных расчетов, неуязвимых для санкций, является, пожалуй, самой главной задачей ближайшего развития банковской системы. Небольшой банк, не затронутый санкциями, прекрасно подходит для реализации этой задачи»,— считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

В последнее время у бывших топ-менеджеров крупных и небольших банков «стало модным покупать банки» с учетом того, что у таких новых владельцев есть возможность собрать уникальную команду, говорит управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. В качестве примера эксперт приводит «Фридом Финанс»: подконтрольный Тимуру Турлову холдинг осенью 2022 года продал банк и инвесткомпанию Максиму Повалишину за $140 млн. Такая стратегия, отмечает господин Курбатский, «дает возможность конкурировать и выстраивать расчетный бизнес, выстраивать международные платежи, не будучи под санкциями, выстраивать брокерский бизнес через компании-спутники».

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева