Инфляция в Германии в феврале составила 8,7%

В феврале инфляция в годовом выражении составила в Германии 8,7%. Такие данные сегодня, 1 марта, опубликовало Федеральное статистическое управление (Destatis). То есть инфляция осталась на том же уровне, что и в январе, и оказалась чуть хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост цен на 8,5%. В сравнении с предыдущим месяцем цены в феврале выросли на 0,8%.

Рост цен на энергоносители несколько замедлился в феврале — он составил 19,1% в годовом исчислении против 23,1% в январе и 31,4% в ноябре. Цены на продукты питания повысились на 21,8%, на товары в целом — на 12,4%, на услуги — на 4,7%.

По словам главного экономиста Commerzbank Йорга Кремера, сейчас Германия столкнулась с третьей волной инфляции. Первая была связана с ростом цен на энергоносители, вторая — с сохраняющимися высокими материальными затратами предприятий. Теперь же инфляция будет вызвана ростом зарплат. Как заявил в среду глава Бундесбанка Йоахим Нагель, банк ожидает, что средний уровень инфляции в течение нынешнего года составит 6–7%.

Яна Рождественская