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Коммерсантъ FM
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Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Dubai Duty Free

Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину и вышел в четвертьфинал турнира Dubai Duty Free. Он встретится с победителем матча между нидерландским спортсменом Ботиком ван де Зандсхюлпом и шведом Микаэлем Имером.

Андрей Рублев

Андрей Рублев

Фото: Amr Alfiky , Reuters

Андрей Рублев

Фото: Amr Alfiky , Reuters

Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. Призовой фонд турнира составляет $2,8 млн.

Вчера, 28 февраля, россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Арнальди и вышел во второй круг турнира в Дубае.

Андрей Сапожников

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