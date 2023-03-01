Свердловский омбудсмен заявила, что регион не готов ко второй волне мобилизации

Свердловская область не готова ко второй волне мобилизации из-за сложностей с обеспечением необходимыми условиями содержания большого количества военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на встрече со студентами факультета журналистики Уральского федерального университета, сообщило издание It’s My City. По мнению омбудсмена, властям необходимо делать все возможное, чтобы второй волны призыва не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В разговоре с «Ъ» Татьяна Мерзлякова пояснила, что сейчас в учебных городках проходят слаживания, из-за чего достаточного количества мест для размещения новых мобилизованных нет. «Это исключительно моя позиция, и те или иные решения принимаю не я, а Минобороны РФ. Но я уверена: наши люди на передовой делают все, чтобы не было второй волны мобилизации»,— отметила омбудсмен.

Владимир Путин объявлял частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил об окончании мероприятий, связанных с ней. По словам президента, были мобилизованы 318 тыс. человек. В Кремле неоднократно опровергали информацию о второй волне мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что эту тему «искусственно будируют».

Илья Смирнов, Екатеринбург