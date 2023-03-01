Самарскому губернатору и главе полиции пожаловались на хищение бюджетных средств на полигоне ТБО

Активист Андрей Наумов заявил о хищении бюджетных средств на полигоне ТБО ГУП «Экология» возле поселка Зелененький в Волжском районе Самарской области. В связи с этим он попросил губернатора Дмитрия Азарова и начальника регионального ГУ МВД Игоря Иванова провести проверку. Свое обращение активист разместил в соцсетях.

По словам Андрея Наумова, большая часть отходов, которая доставляется на полигон, не проходит сортировку. При этом мусор оформляется по документам как отсортированный, «за это ГУП "Экология" получает федеральные деньги в виде тарифов на сортировку», утверждает активист.

Фото: Соцсети

Кроме того, как отмечает Андрей Наумов, на территории полигона работают 30 выходцев из Средней Азии в количестве человек, которые незаконно проводят выборку из отходов цветного металлолома. Они работают на объекте с нарушениями миграционного и трудового законодательства и не имеют соответствующих документов, пишет активист. Вместе с цветным металлоломом на полигоне отбираются, а затем реализуются другие фракции, за наличный расчет с целью их присвоения, уклонения от налогов и скрытия доходов, написал общественник.

При этом сам полигон вышел «за отведенные границы земли». Привозимый на него мусор сваливается на территории лесного хозяйства. Этим причиняется ущерб экологии.

Ранее областное ГУ МВД России инициировало проверку ООО «ЭкоСтройРесурс», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Правоохранители пытались установить, имеют ли место быть завышение тарифа, отсутствие сортировки на нескольких мусорных полигонах, завышение объемов обработки отходов и вывода через подконтрольные организации собранных с населения средств.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Полицейские разбирают мусор».

Георгий Портнов