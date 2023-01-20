«Р-Фарм» полечит офсетом

Победителем конкурса на заключение первого государственного контракта на закупку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами стало московское АО «Р-Фарм», один из крупнейших российских фармпроизводителей. В конкурсе, который был объявлен 5 октября 2022 года, участвовали две компании. При начальной стоимости контракта в 16,8 млрд рублей московская компания предложила 8,7 млрд. Эксперты называют результат торгов неожиданным, так как предполагали, что офсетный контракт получит петербургский участник рынка.
Председатель совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик смог удивить петербургских участников рынка производства лекарств
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Протокол подведения итогов конкурса на право заключения первого в Петербурге государственного контракта на закупку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами поставщика был опубликован вчера днем на сайте госзакупок без названия компании-победителя. Позже пресс-служба губернатора Петербурга подтвердила информацию о победе АО «Р-Фарм». До официального сообщения о результатах конкурса от Смольного, участники рынка гадали, кто мог бы им быть. Среди претендентов назывались АО «Фармасинтез-Норд» (входит в ГК «Фармасинтез», основанную Ириной Пуния и Натальей Бани Омар) и ООО «Согласие» (совместная компания «Активных компонентов» Александра Семенова и «Герофарма» Петра Родионова). АО «Фармасинтез-Норд» в итоге оказалось вторым участником конкурса, предложившим 11,1 млрд рублей, уточнили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Значительную разницу в ценовых предложениях участников один из игроков рынка объяснил тем, что, как правило, объявляя торги на такой серьезный контракт, заказчик примерно понимает, кто из компаний в принципе способен выполнить сложные требования конкурса, и оценивает его возможности. «Второй участник тендера мог быть номинальным»,— предположил собеседник издания.
В конце прошлого года игроки не исключали, что заявки на конкурс могли подать пять компаний: резидент петербургской особой экономической зоны АО «Фармасинтез-Норд», петербургские компании «Активный компонент» Александра Семенова, «Герофарм» Петра Родионова, «Биокад» Татьяны Дубровской и Дмитрия Морозова и структура Сбербанка «Фарма Капитал». Московская компания «Р-Фарм» не входила в круг потенциальных интересантов.
АО «Р-Фарм» зарегистрировано в Москве с декабря 2002 года. Основателем и председателем совета директоров компании являлся Алексей Репик, президент общественной организации «Деловая Россия». Сейчас информации о том, кто является владельцем компании, в базе «СПАРК-Интерфакс» нет. По данным Forbes, в 2021 году в списке богатейших бизнесменов России господин Репик занимал 57-е место с состоянием $2,6 млрд. Выручка компании «Р-Фарм» в позапрошлом году составляла 185 млрд рублей.
«Результат конкурса, конечно, неожиданный. Я больше склонялся к тому, что офсетный контракт получит все-таки петербургская компания»,— сказал «Ъ-СПб» Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma. По словам эксперта, нужно признать, что победитель торгов обладает большими компетенциями в производственной сфере и вопросах международной кооперации, имеет огромный опыт работы с госконтрактом.
Производственных площадок в Петербурге у «Р-Фарма» нет. На вопрос, известно ли уже место, где расположится новый завод, в пресс-службе компании ответили, что пока не готовы комментировать детали проекта.
Согласно условиям конкурса, инвестор в течение трех лет с момента подписания контракта должен создать на территории города новое фармацевтическое производство полного цикла — от первичной фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы. Речь идет прежде всего о препаратах для лечения онкологических заболеваний, сообщала ранее пресс-служба администрации города. Объем инвестиций в создание производства должен составить не менее 2,3 млрд рублей.
Ранее Смольный сообщал, что после создания производства город без конкурса обязуется покупать продукцию предприятия в течение семи лет. Для этих целей из бюджета будет выделено в 2026 году 848 млн рублей, в 2027-м — 1,53 млрд, в 2028-м — 1,562 млрд, в 2029-м — 1,621 млрд, в 2030-м — 2,093 млрд, в 2031-м — 3,856 млрд, в 2032-м — 5,293 млрд. В перечне лекарственных препаратов — 31 наименование. В первый год после начала производства инвестор должен обеспечить выпуск не менее восьми наименований из перечня, во второй — еще двух наименований, в третий и четвертый год — добавлять по три ежегодно, в пятый — два препарата, в шестой — не менее одного, в седьмой — оставшиеся.