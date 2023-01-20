«Р-Фарм» полечит офсетом

Победителем конкурса на заключение первого государственного контракта на закупку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами стало московское АО «Р-Фарм», один из крупнейших российских фармпроизводителей. В конкурсе, который был объявлен 5 октября 2022 года, участвовали две компании. При начальной стоимости контракта в 16,8 млрд рублей московская компания предложила 8,7 млрд. Эксперты называют результат торгов неожиданным, так как предполагали, что офсетный контракт получит петербургский участник рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик смог удивить петербургских участников рынка производства лекарств

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик смог удивить петербургских участников рынка производства лекарств

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Протокол подведения итогов конкурса на право заключения первого в Петербурге государственного контракта на закупку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами поставщика был опубликован вчера днем на сайте госзакупок без названия компании-победителя. Позже пресс-служба губернатора Петербурга подтвердила информацию о победе АО «Р-Фарм». До официального сообщения о результатах конкурса от Смольного, участники рынка гадали, кто мог бы им быть. Среди претендентов назывались АО «Фармасинтез-Норд» (входит в ГК «Фармасинтез», основанную Ириной Пуния и Натальей Бани Омар) и ООО «Согласие» (совместная компания «Активных компонентов» Александра Семенова и «Герофарма» Петра Родионова). АО «Фармасинтез-Норд» в итоге оказалось вторым участником конкурса, предложившим 11,1 млрд рублей, уточнили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Значительную разницу в ценовых предложениях участников один из игроков рынка объяснил тем, что, как правило, объявляя торги на такой серьезный контракт, заказчик примерно понимает, кто из компаний в принципе способен выполнить сложные требования конкурса, и оценивает его возможности. «Второй участник тендера мог быть номинальным»,— предположил собеседник издания.

В конце прошлого года игроки не исключали, что заявки на конкурс могли подать пять компаний: резидент петербургской особой экономической зоны АО «Фармасинтез-Норд», петербургские компании «Активный компонент» Александра Семенова, «Герофарм» Петра Родионова, «Биокад» Татьяны Дубровской и Дмитрия Морозова и структура Сбербанка «Фарма Капитал». Московская компания «Р-Фарм» не входила в круг потенциальных интересантов.

АО «Р-Фарм» зарегистрировано в Москве с декабря 2002 года. Основателем и председателем совета директоров компании являлся Алексей Репик, президент общественной организации «Деловая Россия». Сейчас информации о том, кто является владельцем компании, в базе «СПАРК-Интерфакс» нет. По данным Forbes, в 2021 году в списке богатейших бизнесменов России господин Репик занимал 57-е место с состоянием $2,6 млрд. Выручка компании «Р-Фарм» в позапрошлом году составляла 185 млрд рублей.

«Результат конкурса, конечно, неожиданный. Я больше склонялся к тому, что офсетный контракт получит все-таки петербургская компания»,— сказал «Ъ-СПб» Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma. По словам эксперта, нужно признать, что победитель торгов обладает большими компетенциями в производственной сфере и вопросах международной кооперации, имеет огромный опыт работы с госконтрактом.

Производственных площадок в Петербурге у «Р-Фарма» нет. На вопрос, известно ли уже место, где расположится новый завод, в пресс-службе компании ответили, что пока не готовы комментировать детали проекта.

Согласно условиям конкурса, инвестор в течение трех лет с момента подписания контракта должен создать на территории города новое фармацевтическое производство полного цикла — от первичной фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы. Речь идет прежде всего о препаратах для лечения онкологических заболеваний, сообщала ранее пресс-служба администрации города. Объем инвестиций в создание производства должен составить не менее 2,3 млрд рублей.

Ранее Смольный сообщал, что после создания производства город без конкурса обязуется покупать продукцию предприятия в течение семи лет. Для этих целей из бюджета будет выделено в 2026 году 848 млн рублей, в 2027-м — 1,53 млрд, в 2028-м — 1,562 млрд, в 2029-м — 1,621 млрд, в 2030-м — 2,093 млрд, в 2031-м — 3,856 млрд, в 2032-м — 5,293 млрд. В перечне лекарственных препаратов — 31 наименование. В первый год после начала производства инвестор должен обеспечить выпуск не менее восьми наименований из перечня, во второй — еще двух наименований, в третий и четвертый год — добавлять по три ежегодно, в пятый — два препарата, в шестой — не менее одного, в седьмой — оставшиеся.

Елена Большакова, Александра Тен