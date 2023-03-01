«Степь» выкупила за 710 млн рублей оставшееся имущество обанкротившейся фабрики «Мишкино»

Выставленное на торги имущество обанкротившейся кондитерской фабрики «Мишкино» приобрела дочерняя компания Агрохолдинга «Степь» «Степь-Инвестиции» за 710 млн руб. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Организатором аукциона выступал конкурсный управляющий КФ «Мишкино». Среди лотов были представлены торговые знаки, дебиторская задолженность и производственное оборудование.

Кондитерская фабрика «Мишкино» начала свою работу в 2013 году. Вложения в ее строительство и запуск составили 2,4 млрд руб. Инвестором выступил предприниматель депутат Заксобрания Ростовской области Сергей Рызенко. Предприятие работало до 2019 года. В 2021 году ООО «Кондитерская фабрика “Мишкино”» было признано банкротом с задолженностью 2,2 млрд руб.

В 2021 году компания «Степь-Инвестиции» выкупила с торгов производственный комплекс фабрики за 1,49 млрд руб. Новый собственник является дочерним предприятием агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система»).

Анастасия Ермолаева