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Аэропорт Пулково запустил сервис мобильных посадочных талонов на базе российского ПО

Петербургский аэропорт Пулково запустил сервис мобильных посадочных талонов. Услуга доступна для всех перевозчиков, выполняющих рейсы на внутренних направлениях с 1 марта, сообщили в пресс-службе.

Пассажирам для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс необходимо будет предъявить талон на мобильном устройстве после предварительной онлайн-регистрации. Услуга нацелена на путешественников с ручной кладью, при наличии багажа необходимо будет пройти на стойку регистрации. Развернуть систему в петербургской городской гавани удалось за месяц. Работать она будет на базе российского ПО, разработанного компанией «Неолабс».

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