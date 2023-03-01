Смольный определил стоимость выставленного на торги доходного дома Меняева на берегу Невы

Российский аукционный дом (РАД) начал прием заявок на участие в торгах по историческому доходному дому Меняева, начальную цену городской комитет имущественных отношений, по чьему поручению проходит аукцион, установил в 149,4 млн рублей. Заявки будут приниматься до 17 апреля.

В лот входит нежилое четырехэтажное здание на Малоохтинском проспекте, 55А, площадью 1,5 тыс. кв. м, с правом аренды прилегающего земельного участка в 1 га на 49 лет. Здание, отмечают в РАД, не является объектом культурного наследия.

«Однако, учитывая охраняемый статус территории — границы единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности — здание может быть только реконструировано с учетом требований КГИОП»,— говорится в сообщении пресс-службы РАД.

Аукцион состоится в электронном формате 25 апреля.

Доходный дом Меняева построен в 1888 году. В разное время здесь располагались сиротский дом и общеобразовательная школа для слепых и слабовидящих детей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте