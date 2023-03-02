«Новые люди» надеются не потерять новизны

Партия «Новые люди» в среду по случаю своего трехлетия провела конференцию, где подвела итоги работы и поделилась планами на участие в будущих избирательных кампаниях. В частности, в сентябре 2023 года она планирует выставить своего кандидата на выборах мэра Москвы. Им может стать вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, недавно сломавший на столичных улицах ногу. Впрочем, окончательное решение по кандидатуре примет московское отделение партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева уверены, что «Новые люди» способны усилить свою роль в российской политике

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева уверены, что «Новые люди» способны усилить свою роль в российской политике

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Конференция прошла в здании Парламентской библиотеки в Москве, и выступающие неоднократно подчеркивали, что половину своей пока еще недолгой жизни партия имеет представительство в Госдуме (в ее фракции 15 депутатов). Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев напомнил, что ровно три года назад, 1 марта 2020-го, прошел учредительный съезд партии, а днем раньше в течение восьми часов партийцы придумывали ей название. Кстати, эксперты считают его одним из ключевых факторов прохождения «Новых людей» в Госдуму: выбранное в итоге наименование ответило на запрос общества на обновление.

«Говорят, что людям нужны перемены. Мы решили сами стать этими переменами»,— заявил господин Нечаев, напомнив, что «Новые люди» возникли как «партия здравого смысла» и планируют ею и оставаться. Заодно он предложил свою версию «русской национальной идеологии»: «Есть три причины, почему люди идут в предприниматели: чтобы зарабатывать, реализовываться и потому что не хотят, чтобы был начальник. Это и есть русская мечта. А у нас деньги тратят, чтобы разработать национальную идеологию. Она давно уже есть!»

Алексей Нечаев также посетовал на то, что многие в России «хотят, чтобы не было богатых», в то время как «Новые люди» предпочитают, «чтобы не было бедных». И в этом смысле партийца, пришедшего в политику из бизнеса (господин Нечаев — основатель парфюмерно-косметической фирмы Faberlic; за 2021 год задекларировал доход почти в 2,5 млрд руб.), удручает социология Российской академии наук, согласно которой значительная часть респондентов назвала пределом мечтаний зарплату в 160–180 тыс. руб. вместо того, чтобы стремиться к большему. «Мы сами добились успеха и понимаем, как дать людям зарабатывать и реализовываться»,— сообщил лидер партии и признался, что метафора «расправить плечи» ему гораздо ближе, чем «затягивать пояса».

Кроме того, политик назвал пять главных принципов своей партии. Первый — не заниматься изобретением новых запретов: «Запретителей много и без нас, наш путь — открывать новые возможности для развития и снимать ограничения, а не наказывать за альтернативные мнения». Второй — не допускать популизма. Третий — «стукачам у нас не место»: руководителю «Новых людей» не близка деятельность политиков, которые «строчат доносы на блогеров, музыкантов». Четвертый принцип состоит в том, чтобы «заниматься своими делами, а не рассказывать про замерзающую Европу». «Почему так любят в России смеяться над Байденом?» — задался Алексей Нечаев вроде бы риторическим вопросом. И тут же получил ответ из зала: «А почему они над Брежневым смеялись?» Наконец, пятый принцип заключается в том, что любая критика должна быть конструктивной.

Заместитель руководителя фракции «Новых людей» в Госдуме Сардана Авксентьева подвела итоги законотворческой работы. По ее мнению, главное, что партии удавалось «навязывать свою повестку». «Мы что-то предлагаем, а нам говорят, что это популизм. А потом эта инициатива заходит другим путем — из другой фракции или из правительства»,— объяснила депутат. По ее данным, за полтора года члены фракции внесли 114 законопроектов, 30 из которых уже приняты, а 68 находятся на рассмотрении.

2023 год станет для «Новых людей» самым активным по числу избирательных кампаний, в которых они примут участие: партия намерена выставить своих кандидатов в 40 регионах и побороться за места в 16 региональных заксобраниях, 11 городских думах и 200 муниципальных собраниях. В частности, партийцы намерены поучаствовать в выборах мэра Москвы. Как сказал журналистам Алексей Нечаев, несколько кандидатов у «Новых людей» уже есть, но окончательное решение примет конференция московского отделения. «Желающие есть, люди интересные, ресурсные, с опытом, один вчера поскользнулся на плитке собянинской»,— пояснил лидер «Новых людей». Ранее он сообщил участникам конференции, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отсутствует, поскольку сломал ногу.

В мероприятии приняли участие и политологи, высказавшиеся о потенциале партии весьма положительно. Так, Константин Калачев отметил хорошие результаты «Новых людей» по опросам, в которых респондентов спрашивают, за какую партию они готовы проголосовать. По его мнению, в условиях санкционного давления предложения партии будут востребованы, поэтому эксперт назвал «вполне реальной задачей» удвоение партийного представительства в Госдуме следующего созыва.

Александр Кынев предрек, что 2023 год будет более «конкурентным и разнообразным» по сравнению с 2022-м. По его оценке, в прошлом году в основном голосовали регионы «очень административно управляемые с предельно прогнозируемым результатом», а выборы характеризовались «массовой апатией» и низкой явкой. В этом же году, ожидает эксперт, новые партии получат больше возможностей, так как уровень апатии будет ниже.

Ксения Веретенникова