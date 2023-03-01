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Коммерсантъ FM
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Телеканал «Москва 24» поменял оформление при помощи нейросети

С 1 марта телеканал «Москва 24» меняет оформление. Как сообщает пресс-служба телеканала, оно было создано с использованием современных нейронных технологий. В основе кампании — известные достопримечательности столицы, в числе которых памятники Александру Пушкину и Юрию Долгорукому, здание МГУ на Воробьевых горах, деловой квартал «Москва-Сити», а также московский центральный диаметр (МЦД).

По словам арт-директора холдинга «Москва Медиа» Георга Шиукашвили, на российском телевидении такие технологии используются впервые.

«Мы использовали нейронные технологии исключительно в качестве продвинутого инструмента для "шлифовки" готовых идей, вариативности отдельных элементов, а также, естественно, для ускорения процесса постпродакшена. Эти технологии в компьютерной графике, безусловно, дают нам возможность экономить ценное время, которое обычно уходило на долгую техническую работу. Присутствует ощущение значимого поворотного момента в истории медиаиндустрии»,— отмечает господин Шиукашвили.

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