«Крылья» сделали свой финт

Последним участником полуфинального раунда «Пути РПЛ» в Фонбет Кубке России стали «Крылья Советов». В ответном матче четвертьфинальной стадии самарцы, обыгравшие в первой встрече «Динамо» — 2:1, сыграли с ним на чужом поле вничью — 1:1.

Этот матч сразу пообещал, что, как и первый, в котором «Крылья Советов» дома одержали ничего им не гарантирующую победу со счетом 2:1, пресным не будет. Поиграть с мячом, и желательно не в серединке поля, а возле чужих ворот, явно хотелось и тем, и другим. И оборона обеих команд в бетонную стенку, в которой, как ни старайся, не пробьешь и маленькую дырочку, превращаться отказывалась.

«Крылья» первыми подобрались к голу вплотную, продемонстрировав, что умение недурно исполнять стандарты все еще при них. Подача Гленна Бейла справа была исполнена хитро, на какой-то промежуточной, что ли, высоте — не низом, но и не так, чтобы за ней надо было взлетать в воздух. А Амар Рахманович, конечно, знал, что так может быть, и выбросился на нее, опередив всех опекунов. Ударить головой у него не вышло, но и от плеча мяч отскочил так, что те, кто переживал за «Динамо», может быть, подумали, что беда неминуема. Выручил среагировавший голкипер Игорь Лещук.

У динамовцев вызвался достойно ответить самарцам Арсен Захарян. Его передача на Даниила Фомина была тонкой и идеально рассчитанной. Ну, почти идеально, потому что Фомин все-таки оказался слишком близко к Ивану Ломаеву и проткнуть мяч под вратарем не смог.

Дальше снова настала очередь «Крыльев» удивлять. Их аргентинец Бенхамин Гарре выдал трюк, которому, если бы вдруг зацепили московскую трансляцию, могли поаплодировать и его соотечественники, в декабре завоевавшие золото чемпионата мира в Катаре. Муми Нгамалё вроде бы надежно перекрыл ему путь к воротам. Гарре одурачил его, сначала двинувшись чуть назад, а затем, дождавшись движения и от оппонента, прокинув ему мяч между ногами. Нгамалё, осознав, что его провели, выставил перед лицом самарца шлагбаумом руку, и это был не тот пенальти, по поводу которого долго спорят. Одиннадцатиметровый бил Владимир Писарский и тоже устроил из него маленькое шоу. Он не стал разбегаться, а как-то смешно просеменил к мячу, чтобы крепко двинуть по нему ногой. Лещук в это мгновение уже летел в угол. Руку он успел выкинуть в нужном направлении, но мяч лишь задел.

У «Динамо» мстителем опять выступал Арсен Захарян, решивший, что неожиданный удар вполне может помочь. Решение действительно едва не сработало — мяч угодил в штангу.

Перерыв игру немножко трансформировал, и отнюдь не в ту сторону, которая мила любителям футбола от ножа. Применительно к «Крыльям Советов» такая, чуть более спокойная, чем прежде, стилистика смотрелась поорганичнее: в конце концов, это они находились в ситуации, когда можно не заглядывать вперед, а понаслаждаться запасом прочности. Счет кричал о том, что наседать должны динамовцы, а совершить отбор и провести хороший выпад у них получилось лишь в середине второго тайма. Разыграно все было классно, и Константин Тюкавин уже укладывал корпус параллельно газону для убойного удара. Нормально приложиться к мячу форвард, однако, не сумел.

«Крылья» укололи «Динамо» своей неплохой комбинацией. Завершал ее Владимир Писарский, расстреливавший ворота. Он пальнул выше перекладины.

«Динамо» реанимировало интригу благодаря штрафному. Строго говоря, Арсен Захарян закрутил мяч не очень-то удачно — в скопление игроков на линии вратарской, зато жутко удачным для его команды был отскок от этого муравейника, доставшийся Ярославу Гладышеву. Гладышев не промахнулся, обеспечив матчу нервную и бурную концовку, в которой, впрочем, к счастью для поклонников «Крыльев», обошлось без голов.

«Крылья Советов» стали последним участником полуфинальной стадии «Пути РПЛ». До них в нее пробились «Спартак», «Урал» и ЦСКА. Сегодня состоится жеребьевка этого раунда. «Динамо» продолжит кубковые выступления в нижней части сетки — «Пути регионов».

Алексей Доспехов