В Воронеже школу №45 за почти 829 млн рублей реконструирует россошанская «Коттедж-индустрия»

Россошанское АО «Коттедж-индустрия» стало единственным участником торгов на проектирование, инженерные изыскания, реконструкцию и поставку оборудования в школе №45 Воронежа. Из конкурсной документации следует, что контракт находится на стадии подписании поставщиком. Компания не стала снижать начальную цену в 828,8 млн руб.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем Telegram-канале отметил, что контракт, как и на ряде других объектов, будет исполняться «под ключ»: «Подрядной организации предстоит не только провести изыскания и разработать проектно-сметную документацию, но и практически заново выстроить здание увеличенной мощности, а затем оснастить его». Все работы будем держать на особом контроле, заверил глава города.

Школа была закрыта летом 2021 года после проведения инструментального обследования, выявившего аварийное состояние части несущих конструкций. На тот момент здесь было 362 ученика, их перевели в другие учреждения.

Подрядчику необходимо снести старое здание и на его месте построить новую пятиэтажную школу к концу 2024 года. Кроме того, ярдом будет создано спортивное ядро с универсальными, волейбольными, баскетбольными площадками и беговыми дорожками, а также места для отдыха и проведения мероприятий. По словам Вадима Кстенина, после реконструкции здесь будут учиться более 660 детей.

По данным Kartoteka.ru, АО «Коттедж-индустрия» зарегистрировано в Воронежской области в феврале 1999 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 30 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 177,9 млн руб., чистая прибыль — 585 тыс. руб. Гендиректором является Юрий Миронов. Крупнейший акционер — бывший гендиректор Юрий Кухтин (52%). Еще 18 совладельцам принадлежит от 1% до 7%.

«Коттедж-индустрия» является крупным подрядчиком по государственным и муниципальным контрактам. По данным Rusprofile, в 2023 году компания получила от администрации Каширского района 97,1 млн руб. на проектирование и строительство детсада. В 2022 году было заключено три контракта на 150 млн на спортивные и образовательные объекты, в 2021 году — четыре на 563,5 млн (крупнейший — на инфраструктуру ОЭЗ «Центр» за 312,9 млн), в 2020 году — четыре на 476,6 млн (из них 297,4 млн на дом культуры в Таловой).

О том, какую еще школу в Воронеже построят «под ключ», читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Подрядчик заменил концессионера».

Александр Прытков

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