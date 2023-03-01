В Приморье отменена комплексная проверка систем оповещения

Запланированная на 1 марта в Приморском крае комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском громкоговорителей и передачей сообщений в эфире общедоступных теле- и радиоканалов отменяется. Об этом в среду, 1 марта, сообщило региональное министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Причина отмены не уточняется. «Информация о новом сроке проведения (готовности систем оповещения населения.— ''Ъ'') будет сообщена дополнительно»,— добавили в ведомстве.

Ранее Министерство ГОЧС информировало, что 1 марта в Приморском крае будет проведена комплексная проверка готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

Планировалось, что в 10:40 по местному времени для привлечения внимания населения будут запущены электросирены, акустические установки и громкоговорители. А с 10:43 до 10:44 по местному времени проверочное сообщение «Внимание! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» появится в эфире теле- и радиоканалов.

«Целями проверки являются отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения о ЧС и практических навыков дежурно-диспетчерских служб и органов управления, привлекаемых к оповещению населения»,— говорилось в сообщении.

Оперативный штаб Краснодарского края также сообщил об отмене проверки систем оповещения, которая должна была пройти 1 марта. Причиной стали хакерские атаки на инфраструктуру связи.

Алексей Чернышев, Владивосток