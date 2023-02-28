В Краснодарском крае из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отмене проверки систем оповещения, которая должна была пройти 1 марта. Причиной стали хакерские атаки на инфраструктуру связи.

Плановая комплексная проверка должна была пройти завтра, 1 марта, с 10:40 до 12:00. В крае планировалось включение сирен, что означает команду «Внимание всем». При звуке сирен жителям было необходимо включить любой из десяти российских общедоступных телевизионных каналов или «Радио России» и прослушать специальное сообщение. Однако после того как 22 и 28 февраля серверы нескольких радиостанций были взломаны и в эфире прозвучали ложные сообщения о якобы угрозе ракетных ударов, краевые власти сочли каналы радиосвязи недостаточно защищенными.

О новых сроках проведения плановой комплексной проверки жителям Краснодарского края сообщат дополнительно.

Подробнее об атаке на радиостанции — в материале «Ъ» «Хакеры поймали волну».

Анна Перова, Краснодар