Двух жителей Сочи оштрафовали за танцы на Мамаевом кургане в Волгограде

В Волгограде двух жителей Сочи оштрафовали за танцы и хулиганство на Мамаевом кургане. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Центральный районный суд Волгограда установил, что злоумышленники в возрасте 30 и 33 лет находились на территории мемориального комплекса 24 февраля. У могилы Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Клименко они устроили танцы и грубо нецензурно выражались. На замечания прохожих мужчины не реагировали.

«В судебном заседании мужчины признали вину в совершении административного правонарушения»,— говорится в сообщении.

За административное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) сочинцев оштрафовали на 1 тыс. руб. каждого. Постановления не вступили в законную силу.

Анастасия Донскова

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