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В Ярославле некому заниматься отловом бездомных животных

В Ярославле не было подано ни одной заявки на аукцион по поиску подрядной организации на отлов и стерилизацию бездомных животных. Протокол об итогах аукциона размещен на портале госзакупок.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Подрядчик должен был заниматься отловом животных без хозяина на протяжении всего 2023 года. По условиям контракта он обязан сдавать безнадзорных животных в приют в Ярославле для стерилизации. Стоимость контракта—2,78 млн руб. Заказчиком работ выступало МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». 27 февраля аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие. Теперь торги будут проведены повторно.

В Ярославле за последние три года только раз был выявлен победитель подобных аукционов. В 2022 году отловом и стерилизацией собак в Ярославле занималось ООО «Ристэмстрой-Л» из Липецкой области. Однако, до конца муниципальный контракт не был отработан. В начале декабря 2022 года заказчик работ принял решение об одностороннем расторжении контракта в связи с невыполнением подрядной организацией из Липецка его условий.

Андрей Иванов

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