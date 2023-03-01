Компания Александра Ткачева заплатит за курорт «Архыз» 24 млрд рублей

Компания «Горные вершины», связанная с родственниками экс-губернатора Краснодарского края и главы Минсельхоза Александра Ткачева, предложила за горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкессии на сумму в 24,2 млрд руб. Об этом сообщил РБК со ссылкой на протокол подведения заключительного этапа переторжки на право покупки акций УК «Архыз».

Единственным конкурентом «Горных вершин» была компания «Партнерс групп», которая была готова предложить 19 млрд руб. Сначала обе компании предлагали за «Архыз» минимально возможную на торгах цену — 17,018 млрд руб. Из-за этого были проведены переторжки. На первом этапе компании увеличили предложения на минимальную возможную сумму — 200 млн руб. Так «Горные вершины» стали победителем торгов.

Согласно условиям конкурса, «Горные вершины» до 2030 года должны выполнить инвестиционные обязательства: построить канатные дороги и 30 км горнолыжных трасс. Бывший чиновник, знакомый с деталями проекта, в разговоре с РБК оценивал размер необходимых инвестиций для развития курорта в 80 млрд руб.

«Кавказ.РФ» называл претендентами на курорт, помимо компаний Александра Ткачева, АФК «Система» и «Синара». Однако это было еще осенью 2022 года, до объявления конкурса.

Курорт «Архыз» начали строить в 2010 году. «Кавказ.РФ» оценивал вложения государства в курорт в 23 млрд руб. В 2022 году его посетили больше 740 тыс. человек — на 8%, чем в 2021 году.

Анастасия Ларина