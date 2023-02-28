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ФАС назвала условия сделки по приобретению кубанской компанией курорта «Архыз»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что сделка по приобретению компанией «Горные вершины» курорта «Архыз» возможна при соблюдении обязательных условий, к которым относится ограничение роста цен на услуги по перевозке пассажиров с помощью канатных дорог. Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС.

Фото: ФАС

«Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках»,— отмечено в пресс-релизе.

В настоящее время проводится конкурс по покупке курорта «Архыз». В результате сделки покупатель получит возможность осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке перевозки пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками. В числе инвестиционных условий приобретения — значительное увеличение количества трасс и подъемников. Расходы на строительство приобретатель может заложить в стоимость билетов.

Ранее компания «Горные вершины» получила предварительное согласие ФАС на приобретение курорта «Архыз». В случае сделки покупателю необходимо согласовывать с антимонопольным ведомством решения о повышении цен на услуги по подъему пассажиров более чем на 5%. Неисполнение этих условий является основанием для признания сделки недействительной в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горные вершины» было зарегистрировано 15 декабря 2022 года в Краснодаре. По данным СМИ, фирма связана с экс-главой Кубани, бывшим министром сельского хозяйства Александром Ткачевым. Учредителем общества является бизнес-партнер господина Ткачева Андрей Скок.

Курорт «Архыз» находится в Карачаево-Черкесии и занимает площадь в 20 тыс. га. Его строили с 2010 по 2013 годы включительно. В «Кавказ.РФ» оценивали общий объем инвестиций государства в проект в 23 млрд руб.

В числе претендентов на покупку курорта «Архыз» указано московское АО «Партнерс Групп».

Наталья Решетняк

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