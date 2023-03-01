Сроки ввода станции метро «Спортивная» в Новосибирске вновь изменены

Ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесен на май-июнь, сообщает НГС. В конце декабря, когда планировался ввод станции, стало известно, что разрешение на строительство продлено до марта 2023 года. Тогда власти Новосибирска сообщали о скором завершении строительно-монтажных работ на объекте. В середине февраля мэр Анатолий Локоть заявил, что готовность станции составляет 97%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сейчас на станции ведутся пуско-наладочные работы, монтируется оборудование, связанное с корректировкой проектной документации, устанавливается программный комплекс, необходимый для полноценного функционирования станции метрополитена, сообщили «Ъ-Сибирь» в компании «Спецтрансстрой», которая является генподрядчиком проекта.

«В настоящее время заказчик и проектировщик, МП «Метро Мир», отрабатывает внесение изменений в проектную документацию. После этого заказчиком будет определена дата ввода станции в эксплуатацию», - отметили в «Спецтрансстрое».

Строительство станции началось летом 2019 года. Объект возводился к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировался в Новосибирске декабре-2022-январе 2023 года. В 2022 году чемпионат был перенесен из России в Канаду. После этого сроки ввода станции в эксплуатацию неоднократно переносились, так в июле 2022 года мэр сообщал, что полностью станция будет готова к сентябрю того же года. Позднее сроки были сдвинуты на октябрь, в ноябре мэр говорил, что станцию планируется ввести до конца года 2022 года.

Стоимость строительства «Спортивной» - 3 млрд руб. Планируется, что расчетный пассажиропоток станции после ввода в эксплуатацию составит 19,2 тыс. пассажиров в час.

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Анна Егорова