Новую станцию новосибирского метрополитена могут ввести в строй в 2023 году

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключил, что сдать в эксплуатацию станцию метрополитена «Спортивная» в этом году не удастся. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 8 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Физически работы будут закончены до конца этого года. Со вводом сроки могут быть сдвинуты в связи с тем, что требуется доработать документацию и решить все, что называется, «бумажные» вопросы»,– сказал глава города.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», сроки сдачи объекта уже переносились. В июле 2022 года мэр сообщал, что полностью станция будет готова к сентябрю. Позднее сроки были сдвинуты на октябрь, в ноябре мэр говорил, что до конца года станцию планируется ввести.

Стоимость строительства «Спортивной» составляет 3 млрд руб. Она призвана, прежде всего, обеспечить транспортную доступность строящегося ледового дворца спорта.

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Валерий Лавский