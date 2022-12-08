Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:13

Новую станцию новосибирского метрополитена могут ввести в строй в 2023 году

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключил, что сдать в эксплуатацию станцию метрополитена «Спортивная» в этом году не удастся. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 8 декабря.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Физически работы будут закончены до конца этого года. Со вводом сроки могут быть сдвинуты в связи с тем, что требуется доработать документацию и решить все, что называется, «бумажные» вопросы»,– сказал глава города.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», сроки сдачи объекта уже переносились. В июле 2022 года мэр сообщал, что полностью станция будет готова к сентябрю. Позднее сроки были сдвинуты на октябрь, в ноябре мэр говорил, что до конца года станцию планируется ввести.

Стоимость строительства «Спортивной» составляет 3 млрд руб. Она призвана, прежде всего, обеспечить транспортную доступность строящегося ледового дворца спорта.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...