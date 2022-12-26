Разрешение на строительство станции метро «Спортивная» выдано до марта 2023 года

Согласно информации мэрии Новосибирска, властями получено разрешение на строительство станции «Спортивная» сроком до марта 2023 года. Ранее срок разрешения заканчивался в декабре 2022-го. Сейчас на станции завершаются строительно-монтажные работы, рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой» Фото: Пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой»

В ноябре пресс-служба компании-генподрядчика «Спецтрансстрой» сообщала, что на строящейся станции метро начался монтаж освещения. «Ведутся работы в кассовом зале, вестибюле, на платформах, освещены подъемные зоны всех эскалаторных групп. На потолке установлены алюминиевые сотовые панели», -комментировали ранее в компании. Также на станции проложены инженерные системы для пуско-наладочных работ, установлена вывеска с названием станции.

В начале ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что ввод станции в эксплуатацию планируется до конца года. Ранее срок ввода неоднократно менялся. По словам мэра, это связано с «последствиями санкций». На пресс-конференции в декабре он не исключил, что сдать в эксплуатацию станцию метрополитена «Спортивная» в этом году не удастся.

Стоимость строительства станции составила, по данным мэрии, более 3 млрд руб. Пассажиропоток , по предварительной оценке, составит 19,2 человек в час.

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Лолита Белова