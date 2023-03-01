«Работа.ру»: электромеханик и сварщик вошли в число высокооплачиваемых профессий марта

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в марте по версии «Работа.ру» стали сварщик, архитектор и электромеханик. Им готовы платить ежемесячно от 250 тыс. до 300 тыс. руб. Данные сервиса «Работа.ру» приводит ТАСС.

Одну из самых высоких зарплат может получить сварщик на производстве в Новокуйбышевске Самарской области — там такому специалисту предложат 300 тыс. руб. Столько же предлагают главному архитектору в Казани.

Электромеханику в Петропавловске-Камчатском предлагают заработную плату в размере 250 тыс. руб. Специалисту на позицию Senior iOS developer в Москве — 260 тыс. руб.

Больше 200 тыс. руб. может получать специалист по недвижимости в Краснодаре. Флористу и врачу-рентгенолоу кабинета МРТ в Москве предлагают зарплату до 160 руб. Педиатру в Дербенте — до 150 тыс. руб.

За 2022 год в Москве на 40% выросло число женщин-соискателей в транспортно-логистической отрасли, сфере IT и строительстве. В строительной отрасли число женских резюме выросло на 46% больше. Чаще всего женщины размещали резюме на такие вакансии, как ремонтник (+85%), крановщик (+73%), штукатур (+72%), маляр (+62%).

В Госдуме говорили о нехватке 30–50% дворников в Москве. Депутаты предложили давать им служебные квартиры, как в СССР.

Анастасия Ларина