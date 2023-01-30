Зампредседателя омского правительства Татьяна Дернова ушла в отставку

В правительстве Омской области произошли очередные кадровые изменения. В отставку ушла заместитель председателя правительства, министр образования Татьяна Дернова, сообщил в своем Telegram-канале омский губернатор Александр Бурков.

«Татьяна Васильевна отработала в команде пять лет. Это было трудное время. В годы пандемии нужно было принимать быстрые нестандартные решения. Региональная система образования не просто выдержала удар, но и заметно преобразилась»,– оценил работу вице-премьера глава региона.

По словам Александра Буркова, госпожа Дернова ушла в отставку по собственному желанию. «Татьяна Васильевна достойно руководила отраслью. Но впереди новые задачи, требующие многостороннего подхода и перенастройки управленческой вертикали»,– добавил он.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в конце прошлого года Александр Бурков отправил в отставку руководителей министерства строительства – главу ведомства Михаила Губина и его первого заместителя Евгения Нестерова. Причиной такого решения было названо невыполнение поставленных им задач и отсутствие «оптимистических прогнозов» в отрасли.

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Валерий Лавский