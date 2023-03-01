Из-за хакерский атаки в регионах Сибири отменили проверку систем оповещения

Объявленную ранее проверку систем оповещения в регионах Сибири отменили после хакерских атак на инфраструктуру связи, сообщили в МЧС РФ.

Комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира должна была состояться 1 марта. О тестировании инфраструктуры заявляли Новосибирская область Красноярский край, Кузбасс. Сегодня ряд регионов, включая Иркутскую и Томскую области, Красноярский и Алтайский края сообщили о переносе проверки на неопределенный срок.

28 февраля в ряде регионов Сибири в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Позже МЧС России сообщили, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.

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Лолита Белова