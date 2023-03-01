9,9 процента составила на 1 февраля доля нерезидентов в объеме рынка облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщил ЦБ. Месяцем ранее она была равна 11,1%. Новое значение стало минимальным с августа 2012 года. На пике, на 1 марта 2020 года, показатель достигал 34,9%. Весь 2022 год доля нерезидентов в ОФЗ сокращалась. Номинальный объем их вложений на 1 февраля оценивался в 1,77 трлн руб., за январь он сократился на 211 млрд руб. По данным «Рейтер», нерезиденты из «недружественных» стран, которым запрещено продавать ОФЗ на российском рынке, в январе продолжили избавляться от них за рубежом с большим дисконтом, а новые владельцы затем переводили эти облигации в российскую учетную инфраструктуру.