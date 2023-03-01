Латвийский транзит застрял в московском арбитраже

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура, участвуя в арбитражном разбирательстве, предотвратила вывод за границу активов на €15 млн. Получить их рассчитывал администратор неплатежеспособного латвийского PNB Banka (ранее — Norvik Banka). Конечным бенефициаром финансовой структуры ранее выступал бизнесмен Григорий Гусельников, а заместителем председателя совета банка — бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Гусельников

Фото: Нечаева Наталья Григорий Гусельников

Фото: Нечаева Наталья

С заявлением о признании ООО «Профпроект» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Москвы обратился администратор неплатежеспособного PNB Banka Виго Крастиньш. Рассматривая иск, арбитраж привлек для участия в деле Генеральную прокуратуру РФ. В ходе разбирательства было установлено, что между PNB Banka и Podmax Ltd 30 сентября 2015 года был заключен договор, в соответствии с которым компании предоставляется заем в размере €15 633 270 (или 1,5 млрд руб.) под залог движимого и недвижимого имущества третьих лиц. При этом уже в 2015 году совладельцем ООО «Профпроект» стала дочерняя компания банка. Прокуроры решили, что характер сложившихся между банком, Podmax Ltd, латвийским фондом Norvik ieguldijumu parvaldes sabiedriba, также участвовавшим в сделке, и ООО «Профпроект» правоотношений по передаче в залог 99,999921% долей «аффилированного и подконтрольного единому бенефициару должника с последующим обращением в суд с заявлением о его банкротстве свидетельствует о реализации участниками схемы вывода денежных средств» из России. Суд первой инстанции с учетом мнения участвующего в деле прокурора пришел к выводу о «транзитном» характере перечисления денег. Однако постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда в ноябре прошлого года этот судебный акт был отменен и принят новый, которым требования кредитора удовлетворены. Генпрокуратура подала на него кассационную жалобу, которую на днях Арбитражный суд Московского округа полностью удовлетворил, отменив постановление апелляционного суда и оставив в силе определение столичного арбитража.

Следует отметить, что, в соответствии с решением президиума Верховного суда РФ от июля 2020 года, суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, в том числе прокуратуру, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем. В свою очередь, федеральный закон, принятый в октябре прошлого года, дополнил Арбитражный процессуальный кодекс РФ положением, дающим право прокурору обратиться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и о применении последствий недействительности таких сделок. Также прокурор теперь может вступить в дело указанной категории, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии процесса и наделен при этом процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в разбирательстве.

По данным надзорного ведомства, в 2022 году Генеральная прокуратура приняла участие в рассмотрении арбитражами 13 дел, связанных с возможным выводом в легальный оборот денег и иного имущества на общую сумму 7 млрд руб., по четырем завершившимся из них были пресечены схемы легализации почти половины указанной суммы.

PNB Banka был создан еще в 1992 году и являлся одним из крупнейших по размеру активов в Латвии. В 2013 году его контрольный пакет был приобретен Григорием Гусельниковым, который в следующем году вместе с отцом стал бенефициаром Вятка-банка. В 2017 году Norvik Banka был оштрафован за сделки в обход санкций в отношении КНДР на €1,3 млн. Вскоре после этого Григорий Гусельников в СМИ обвинил руководство Банка Латвии в вымогательстве взяток и инициировал подачу иска в международный арбитраж к этой стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андерс Фог Расмуссен

Фото: Николай Лазаренко / Pool, Коммерсантъ Андерс Фог Расмуссен

Фото: Николай Лазаренко / Pool, Коммерсантъ

В сентябре 2019 года банк был признан неплатежеспособным, его долги превысили €465 млн. Иски о взыскании убытков администратором Крастиньшем были поданы ко всем руководителям и владельцам банка, в том числе к его заместителю председателя совета, бывшему генсеку НАТО Андерсу Фогу Расмуссену и члену совета банка, экс-главе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августу Ханнингу. Требование администратора об аресте активов Григория Гусельникова было отклонено Арбитражным судом Москвы.

Николай Сергеев