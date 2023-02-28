Главные новости за 28 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Атаки дронов на Кубани и в Адыгее

В Туапсе на территории нефтебазы на улице Индустриальной произошел крупный пожар. При этом, горожане слышали громкие хлопки. Во время пожара возле нефтебазы был замечен беспилотный летательный аппарат. Также неустановленный беспилотник рухнул в Адыгее.

Минбороны России заявило, что к атаке дронов причастны вооруженные силы Украины.

Пользователи социальных сетей опубликовали кадры последствий ночного пожара на нефтебазе в Туапсе. На размещенных фотографиях — поврежденные металлические конструкции и трубы. Нефтяные резервуары и административное здание не пострадали.

Журналист и политолог Юрий Подоляка заявил, что атаки дронов могли осуществляться из Одессы.

Новости регионов

Хакеры по радио объявили воздушную тревогу в городах Кубани. После этого в регионе отменили проверку систем оповещения, которая должна была пройти 1 марта.

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