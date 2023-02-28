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Сочинский судья Валерий Слука лишен полномочий

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края (ККС) досрочно прекратила полномочия судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Он лишен четвертого квалификационного класса. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Решению ККС предшествовала комплексная проверка в Центральном суде Сочи, которая выявила «систематические и грубые нарушения при отправлении правосудия».

Валерий Слука родился 7 декабря 1959 года в Усть-Лабинске. В 2014 году стал заместителем председателя Центрального районного суда Сочи.

Наталья Решетняк

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