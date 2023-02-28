Минобороны подтвердило атаку дронов ВСУ в Краснодарском крае и Адыгее

Министерство обороны России подтвердило атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

«Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ беспилотные летательные аппараты были подавлены. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, один из дронов упал в поле, другой отклонился от траектории и в результате не нанес вред атакуемому объекту.

Как ранее писал «Ъ-кубань», беспилотный летательный аппарат зафиксировали ночью в районе нефтебазы на улице Индустриальной в Туапсе. В два часа ночи жители Туапсе сообщили в соцсетях, что слышат громкие хлопки в районе нефтебазы. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 2:15 поступило сообщение о пожаре на нефтебазе. Огонь распространился на площади 200 кв. м. Предварительно, горели хозпостройки. Ликвидировать возгорание удалось к 3:00.

Еще один «неустановленный летательный аппарат» упал в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram.

Оба происшествия обшлись без жертв.

Наталья Решетняк

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