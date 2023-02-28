В Краснодаре из здания рядом с горящим рестораном эвакуировали 11 человек

В Краснодаре из здания рядом с горящим рестораном Pro Vino, расположенного у Моста поцелуев, эвакуировали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Звеньями газодымозащитной службы была проведена разведка. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работает две цистерны на гидрантах. Всего к тушению пожара привлечены 91 человек и 28 единиц техники.

Пожар произошел в 20:25 на улице Кубанская набережная 37/3. Там загорелась кровля на площади 200 кв. м.

Татьяна Ручкина

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