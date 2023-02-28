Беспилотник был замечен в районе горевшей ночью нефтебазы в Туапсе

Беспилотный летательный аппарат (БПЛ) зафиксировали в районе нефтебазы на улице Индустриальной в Туапсе, где ночью тушили крупный пожар. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: соцсети

«Был {беспилотник}, но он не попал никуда»,— заявил собеседник агентства.

Информацию об атаке беспилотника на нефтебазу в Туапсе подтвердил депутат Госдумы Андрей Гурулев. «По поводу сегодняшних ударов беспилотниками по Белгороду и Туапсе. Мы говорили о том, что рано или поздно это произойдет, украинцы с помощью своих западных хозяев будут наращивать количество и качество беспилотных летательных аппаратов, глядя на наши удары Геранями и Ланцетами. Их цель – нанести ущерб критической инфраструктуре, в том числе внутри страны», — написал он в своем Telegram.

В два часа ночи жители Туапсе сообщили в соцсетях, что слышат громкие хлопки в районе нефтебазы. Глава Туапсинского района Сергей Бойко успокоил горожан, заявив, что поводов для беспокойства нет.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре на нефтебазе поступило в 2:15. Огонь распространился на площади 200 кв. м. Предварительно, горели хозпостройки. Ликвидировать возгорание удалось к 3:00. К тушению привлекли 32 человека и 11 единиц техники.

В результате ЧП никто не пострадал, нефтяные резервуары не затронуты, уточнили в ведомстве.

Наталья Решетняк

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