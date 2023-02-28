В Новороссийске на 10% подорожает проезд в общественном транспорте

С 6 марта 2023 года жители Новороссийска будут платить в общественном транспорте на 10% больше. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Сейчас стоимость проезда в муниципальном транспорте Новороссийска составляет 30 руб., в автобусах частных перевозчиков — 32 руб.

«Стоимость проезда в пригородных муниципальных автобусах и троллейбусах пока остается прежней»,— уточняется в сообщении.

С 6 марта стоимость проезда увеличится до 35 руб. на шести городских муниципальных маршрутах: №№ 7А, 10, 11А, 17, 27 и 28.

С 6 марта до 33 руб. подорожает стоимость проезда в маршрутных автобусах №5 и №13.

С 7 марта до 35 руб. повышается стоимость проезда на восьми городских муниципальных маршрутах: №№ 6А, 14А, 15, 15А, 19, 22, 25 и 32.

С 8 марта до 35 руб. повышается стоимость проезда на трех городских муниципальных маршрутах: №№ 8, 24 и 30.

С 9 марта до 35 руб. повышается стоимость проезда на семи городских муниципальных маршрутах: №№ 2, 8А, 18, 20, 21, 31 и 34.

С 10 марта до 35 руб. повышается стоимость проезда в автобусах №1А.

С 13 марта до 33 руб. повышается стоимость проезда на семи городских муниципальных маршрутах: №№ 2М, 5М, 8М, 10М, 13М, 23М, 41М.

Наталья Решетняк

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