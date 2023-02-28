На Кубани отменили проверку систем оповещения из-за хакерских атак

В Краснодарском крае из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения, которая должна была пройти 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Письмо об отмене проверки регионам разослало министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России. Проверку переносят из-за хакерских атак, проведенных 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, а также в связи с трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности.

В администрации региона отметили, что о новых сроках проведения плановой комплексной проверки сообщат дополнительно.

1 марта с 10:40 до 12:00 в Краснодарском крае должна была пройти плановая проверка систем оповещения. В регионе планировалось включить сирены, оповещающие жителей о возможной опасности.

Татьяна Ручкина

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