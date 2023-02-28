На Кубани не зафиксирована активность ЧВК «Рёдан»

В Краснодарском крае не выявлена противоправная деятельность представителей ЧВК «Рёдан», сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото: @chvk_ryodan

«На сегодняшний день активность сообщества не зафиксирована»,— говорится в ответе на запрос издания.

В последние дни в ряде российских городов проходят задержания подростков, которые относят себя к новой молодежной субкультуре «ЧВК Рёдан», названной в честь преступной группы из манги «Хантер х Хантер» (Hunter x Hunter, «Охотник против охотника»), которая выходит с 1998 года. Причиной являются массовые драки в торговых центрах, включая московские «Маркос-молл» и «Авиапарк». По информации ТАСС, только 24 февраля в России было задержано 188 подростков.

Участники ЧВК «Рёдан» («пауки») носят черные волосы, клетчатые штаны, кофты с изображениями пауков и цифры «четыре», а также черно-белые шарфы. В соцсетях есть соответствующие сообщества. Стычки между движением «Рёдан» и их недоброжелателями, к которым якобы относятся выходцы из азиатских республик, скинхеды и футбольные ультрас, происходят в торговых центрах.

Наталья Решетняк

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