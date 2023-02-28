«Магнит» откроет магазины формата «жесткого» дискаунтера под брендом B1

Ритейлер «Магнит» запустит формат «жесткого» дискаунтера под брендом В1 или «Первый выбор» с ограниченным ассортиментом товаров по специальным ценам. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первые три пилотные точки открыли в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково. Собственные торговые марки ритейлера будут составлять до 50% от общего ассортимента товаров. В дальнейшем для дискаунтеров В1 будут созданы собственные торговые марки, которые не будут представлены в других торговых точках «Магнита».

«Наш жесткий дискаунтер — магазин для современных потребителей, которые рационально подходят к своему бюджету и времени, но не готовы жертвовать качеством жизни»,— отметила директор формата жесткий дискаунтер «Магнита» Анжела Рябова.

В IV квартале текущего года компания планирует открыть первый распределительный центр для сети новых дискаунтеров. В ближайшее время 15 магазинов В1 появятся в Московской области, после чего будет принято решение о расширении сети.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram