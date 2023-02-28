В соцсетях публикуют кадры последствий ЧП на нефтебазе в Туапсе

Пользователи социальных сетей опубликовали кадры последствий ночного пожара на нефтебазе в Туапсе. На размещенных фотографиях — поврежденные металлические конструкции и трубы. Нефтяные резервуары и административное здание не пострадали.

Фото: Мой Туапсе / T.me

Огонь на нефтебазе вспыхнул около двух часов ночи, спустя час возгорание удалось полностью ликвидировать.

Фото: Мой Туапсе / T.me

Пожар произошел после попытки атаки беспилотника ВСУ на нефтебазу. Как сообщили в Минобороны, подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник был подавлен, потерял управление и отклонился от траектории полета.

Также в пабликах появилось видео, на котором предположительно запечатлен момент атаки дрона на территорию нефтебазы.

Наталья Решетняк

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