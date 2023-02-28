На Тайване отменили концерт оперной певицы Анны Нетребко

Концерт оперной певицы из Краснодарского края Анны Нетребко в Национальном концертном зале Тайваня отменен после протестов из-за того, что артистка ренее выступала в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом сообщает русская служба Международного радио Тайваня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отмечается, что концерт должен был состояться 5 марта в Национальном концертном зале Тайваня. Однако активисты, выступающие против действий России в Украине, обратили внимание на то, что Анна Нетребко ранее поддерживала президента России Владимира Путина.

«Министерство культуры сообщило Центральному агентству новостей, что связалось с принимающей организацией и попросило с пониманием отнестись к мнению тайваньского и международного сообщества»,— говорится в сообщении. После этого, по данным издания, национальный симфонический оркестр объявил об отмене концерта.

Анна Нетребко — имеющая мировую известность оперная певица. Родилась в Краснодаре в 1971 году.

В 2012 году на выборах президента России Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина. В 2014 году она переводила средства на восстановление здания театра «Донбасс Опера», пострадавшего в ходе военных действий, а также фотографировалась вместе с председателем парламента Новороссии Олегом Царевым.

В прошлом году ряд зарубежных театров отменял ее выступления из-за поддержки российского правительства в прошлом. 27 февраля 2022 года госпожа Нетребко выступила против военного конфликта на Украине в своих соцсетях. Вместе с тем она написала, что «заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо!».

В конце января текущего года генеральный консул Украины в Гессене Вадим Костюк заявил, что украинские артисты не будут участвовать в Международном майском фестивале в Висбадене (Германия) 5 и 7 мая из-за выступления там Анны Нетребко.

Михаил Волкодав

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