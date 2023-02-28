В Краснодаре у Моста поцелуев горит ресторан

В Краснодаре в ресторане Pro Vino, расположенного у Моста поцелуев, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в 20:25 на улице Кубанская набережная 37/3. Через пять минут на место прибыли пожарные подразделения. Они установили, что произошло возгорание кровли коммерческого здания на площади 200 кв. м.

В 20:32 был объявлен повышенный ранг пожара. На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС по Краснодарскому краю и служба пожаротушения. Всего к ликвидации возгорания привлекли 91 человека и 28 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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